Команда получила название "Кельты-Буковель".

В Украине была создана первая профессиональная команда по баскетболу 3х3.

Об этом сообщил официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Команда получила название "Кельты-Буковель". Базироваться она будет в Ивано-Франковске.

В состав команды вошли Владлен Бережной, Вадим Быков, Кирилл Мещеряков, Антон Мусиенко и Никита Руслов. Тренировать команду будет Дмитрий Липовцев, а его ассистентом станет Александр Кодола.

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Все участники команды поставили свои подписи под контрактами. Теперь они сосредоточатся исключительно на выступлениях в баскетболе 3х3.

В планах у команды - участие в "Челленджерах" и "Мастерсах" по баскетболу 3х3.

"Мы стоим на пороге новой истории. Пройдут годы и именно этих ребят будут вспоминать, как первопроходцев. Задачи - максимальные. Хочется видеть украинских баскетболистов на пьедестале, с медалями на Олимпийских играх", - отметил во время встречи с командой президент ФБУ Михаил Бродский.

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Автор: Антон Дударь