Чемпионские пояса завоевали сотрудница патрульной полиции, а также спортсмен из Литвы.

В Днепре состоялся масштабный турнир Гран-при TMS по бразильскому джиу-джитсу.

В соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены из Украины, а также два спортсмена из Литвы и Молдовы.

Призовые места разыгрывались в девяти разных весовых категориях. Спортсмены боролись за призовой фонд в размере 400 тысяч гривен. Также были разыграны пояса абсолютных чемпионов.

В женском дивизионе чемпионский титул завоевала сотрудница патрульной полиции Татьяна Гринько. У мужчин пояс чемпиона выиграл литовец Лукас Пелакаускас, который победил топ-спортсменов из Украины.

Турнир проходил в формате "Submission Only".

"Здесь нет баллов. Здесь только Submission Only. Это значит, только досрочная победа. Поэтому, в плане судейства немного легче. Нет баллов, но есть свои нюансы, за которыми нужно следить", - рассказал главный рефери соревнований Максим Зубенко.

Бразильское джиу-джитсу: справка

Бразильское джиу-джитсу - это боевое искусство и международное спортивное единоборство, основой которого являются борьба в партере, а также болевые и удушающие приемы.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Антон Дударь