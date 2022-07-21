Евгений Иваняк заключил контракт с "Торпедо".

Бывший капитан сборной Украины по футзалу Евгений Иваняк в разгар войны заключил контракт с командой страны-агрессора - "Торпедо" из Нижнего Новгорода.

Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.

"Я рад вернуться в наш коллектив и снова стать частью структуры МФК "Торпедо", где созданы все условия для того, чтобы заниматься любимым делом и достигать спортивных высот", - прокомментировал свой переход Иваняк.

"Сложные семейные обстоятельства, заставившие Женю уехать из России в марте этого года, успешно преодолены", - говорится в заявлении российского клуба.

На переезд спортсмена уже откликнулась вратарь женской сборной Украины по футзалу Виктория Кислова. Она назвала Иваняка предателем, который поехал играть за деньги. Кроме того, девушка вспомнила экс-футзалистку сборной Украины Анну Сидоренко, которая осталась в России, несмотря на полномасштабную войну в Украине.

Евгений Иваняк: карьера

39-летний спортсмен родился в Запорожье. Выступал за "Интеркас" (Киев), "Тайм" (Львов), "Локомотив" (Харьков) и "Дину" (Москва).

Иваняк шесть раз выигрывал чемпионат Украины и трижды становился обладателем Кубка Украины.

В 2016 году Евгений вошел в десятку лучших вратарей планеты.

15 июня 2020 года подписал трехлетний контракт с российским клубом "Оргхим" (Нижегородская область), а 25 февраля 2021 уже после полномасштабного вторжения России в Украину объявил о завершении карьеры в сборной.

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