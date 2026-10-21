В Польше задержали 15 спортсменов из РФ и Беларуси, которые ехали на чемпионат мира

Они хотели незаконно принять участие в соревнованиях по каратэ.

В Польше правоохранители задержали пятнадцать граждан России и Беларуси, нарушивших правила пребывания в стране. Спортсмены ехали в Польшу по туристическим визам, надеясь принять участие в чемпионате мира по каратэ. Об этом сообщил президент Польского союза каратэ Павел Полторжецкий в интервью для Bielsko Biala.

Он отметил, что накануне турнира организаторы получили информацию о том, что россияне и белорусы, несмотря на указания и четкие запреты Всемирной федерации каратэ и Министерства спорта, попытаются принять участие в соревнованиях. По словам Полторжецкого, спортсмены, вероятно, надеялись, что, если они появятся в зале соревнований, организаторы позволят им быть включенными в список участников.

После этого информация о планах россиян была передана пограничной службе. Организаторы указали на незаконное пребывание спортсменов в Польше. В ответ на это пограничники провели законную проверку документов.

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"Одиннадцать граждан Беларуси и четверо россиян въехали в страну по туристическим визам, что не соответствовало заявленной цели их пребывания в Польше. Всех задержали, и после оформления они получили распоряжение от коменданта поста в Бельско-Бялой о выезде из Польши. У них есть восемь дней на это. Это самый короткий возможный срок", – отметили в пограничной службе Польши.

Российские спортсмены на международных соревнованиях

Ранее народный депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк заявил, что Украине сложно влиять на решения международных институтов относительно ослабления санкций против российских спортсменов. Он отметил, что стремление Международного олимпийского комитета вернуть россиян очень похоже на стремление Дональда Трампа наладить сотрудничество с Путиным. И на этом фоне возможности Украины очень ограничены.

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