В этих поединках мужчины победили нокаутами.

Польский промоушн MMA-VIP организовал два поединка, в которых мужчины противостояли женщинам.

В рамках турнира по смешанным единоборствам модель Петр Лисовский встречался с фитнес-тренером Улой Секач. Мужчина одержал досрочную победу во втором раунде. Рефери пришлось остановить поединок.

Во втором поединке Михал Пшибилович, которого за кукольную внешность прозвали "Польским Кеном", победил студентку Викторию Домжальску. Он выиграл уже в первом раунде - соперница практически не оказывала сопротивления.

Стоит отметить, что многим фанатам ММА межгендерные бои не пришлись по душе. Они раскритиковали событие в Twitter, где появились видео поединков.

"Что это за непревзойденная х*йня?", "Два неподготовленных человека наносят удары друг другу кулаками - это не "поединок" в ММА. Дальше у них будет слепой бездомный в костюме Санта-Клауса, сражающийся с трансвеститом на тракторе", "Эти вечерники на Хэллоуин вышли из-под контроля", "Что дальше? Драки инвалидов?", "Идиотизм достигает апогея", - пишут болельщики.

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Автор: Антон Дударь