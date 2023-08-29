Перед исчезновением Алина Горбачева могла поссориться со своим тренером

В Москве таинственным образом пропала 16-летняя российская фигуристка, победительница юниорского чемпионата России по фигурному катанию Алина Горбачева.

О пропаже спортсменки сообщила ее мать Екатерина, информируют росСМИ.

"По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени", – заявила мать спортсменки.

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РосСМИ сообщают, что фигуристка пропала 28 августа около 19 часов. Горбачева закончила тренировку, вышла с катка на "Чкалов Арене" и зашла в парк, после чего пропала. Возникают предположения, что спортсменка могла утонуть, так как ее вещи были найдены на набережной.

Telegram-канал Baza сообщает, что перед уходом с тренировки 16-летняя фигуристка могла поссориться со своим тренером Софьей Федченко, с которой она проживает в Москве. По началу все подумали, что девочка вспылила, однако позже стало понятно, что спортсменка пропала.

Данные Алины внесли в базу по распознаванию лиц, но камеры в Москве ее пока не заметили. Следственный комитет РФ начал доследственную проверку в связи с исчезновением Горбачевой.

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