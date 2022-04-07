Игорь Радивилов узнал о смерти родных в блокадном Мариуполе.

В семье титулованного украинского гимнаста Игоря Радивилова произошла трагедия.

В родном городе спортсмена - Мариуполе умерли его дедушка и бабушка. Об этом сообщила в Instagram супруга спортсмена, бывшая гимнастка сборной Украины, чемпионка Европы Ангелина Радивилова.

"Сегодня мы узнали, что бабушка и дедушка моего мужа умерли в Мариуполе. Оплакивать и никогда не забывать", - написала Ангелина Радивилова.

Война не впервые забирает жизнь родственников известных украинских спортсменов. Как сообщал УНИАН ранее, после обстрела Николаевской ОГА под завалами погиб отец олимпийской чемпионки Елены Гладырь.

Игорь Радивилов: достижения в карьере

Радивилов является четырехкратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике, а также трехкратным призером чемпионатов мира.

На Олимпийских играх-2012 в Лондоне стал бронзовым призером.

Именем Игоря Радивилова назван один из элементов в мужских соревнованиях по гимнастике. Опорный прыжок The Radivilov исполняется лицом вперед, отталкиваясь от опорного мостика. Спортсмен должен сделать три кувырка в воздухе, перед тем как приземлиться. Оценивается элемент в 7,0 балла.

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