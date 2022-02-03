В Кременной Луганской области в рамках реализации программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" была создана одна из лучших спортивных тренировочных баз Украины.

Об этом в Facebook сообщил председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

"Если в общем зачете "Большой стройки" Луганщина занимает почетное III место, то по развитию спортивной инфраструктуры мы уверенно лидируем!", - написал председатель ОГА.

В прошлом году по программе "Большая стройка" в Северодонецке был капитально отремонтирован бассейн "Садко", построено 73 спортивные площадки и обустроено 28 локаций "активных парков".

Впрочем, главной спортивной визитной карточкой области стал физкультурный центр "Олимп" в Кременной.

Здесь был капитально отремонтирован тренажерный зал на 50 спортсменов, отдельно построен зал спортивной гимнастики и обустроена открытая современная тренажерная площадка.

Кроме этого, для проживания спортсменов и тренеров на базе "Олимп" построили 4 комфортабельных дома.

"По словам спортсменов, после реконструкции "Олимп" станет лучшей тренировочной базой в Украине", - отметил Гайдай.

Напомним, ранее стало известно, что в 2021 году в Украине по программе "Большая стройка" было построено и реконструировано всего 29 стадионов, 22 бассейна и 13 спорткомплексов, а также обустроено около 500 спортивных площадок и 600 активных парков. Такие данные по итогам прошлого года привел заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.