К Евробаскету-2025 в Украине планируют построить две баскетбольные арены.

Накануне матча за Суперкубок между "Прометеем" и "Будивельныком" в столичном "Дворце спорта" состоялась традиционная презентация нового баскетбольного сезона.

О презентации баскетбольного сезона говорится на сайте Федерации баскетбола Украины.

Отметим, что на этот раз в Суперлиге сыграет 12 команд, то есть, на одну больше, чем в прошлом чемпионате. В ней также будет играть "Кривбасс" (Кривой Рог).

Участники презентации отметили, что планируют развивать трансляции матчей в YouTube, а также чаще радовать болельщиков интересным контентом. Но основная цель – это увеличить количество болельщиков на трибунах.

Во время презентации нового баскетбольного сезона Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский рассказал о планах построить в Украине две баскетбольные арены на 10 и 15 тысяч зрительских мест к предстоящему Евробаскету-2025

"Мне поручили инициировать заявку страны в международной федерации о проведении Евробаскета-2025. Мы попали в список из шести стран, которые претендуют на проведение чемпионата Европы. 30-го сентября ожидается встреча президента ФИБА с Владимиром Зеленским по построению в Украине двух арен, которые будут вмещать 10 и 15 тысяч болельщиков. Одна из арен должна быть в Киеве. Еще одна – ориентировочно во Львове. Условие ФИБА в том, что строительство арен должны завершить в 2024-м году"

"Телеканал XSPORT будет транслировать игры сборных и Суперлиги. 2+2 и УНИАН тоже будет транслировать Лигу. Кроме того, лига будет выходить на Ютуб-канале 1+1. Болельщики смогут смотреть баскетбол и наблюдать рост нашего спорта", – сказал Михаил Бродский.

Также Михаил Бродский добавил, что большинство игроков вакцинировались, поэтому на матчи Суперлиги будут пускать зрителей

"99 процентов всех игроков Суперлиги уже вакцинированы. Что касается количества зрителей на арене, мы будем соблюдать законы. Сколько позволят зрителей, столько и будет. Позволят 50 процентов – будет столько, и мы надеемся, что люди будут здоровы и заполнят арены полностью", – добавил он.

Автор: Иван Бойко