На Площади звезд 2 ноября появится новая табличка.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина будет удостоена именной "звездой" наряду с выдающимися украинскими деятелями культуры и спорта.

27-летняя теннисистка сообщила об этом в своем Instagram.

Церемония открытия "звезды" пройдет 2 ноября в 13:00.

"Киев, до встречи во вторник", - написала текст для подписчиков Элина.

Заметим, что "Площадь звезд" в Киеве была создана в 2015 году. В центре столицы ТРЦ Gulliver вместе с партнерами и Министерством молодежи и спорта Украины открыли звездную площадь, на которой установлены именные таблички в честь выдающихся украинцев в области театра и кино, спорта и музыки.

Жан Беленюк, Андрей Шевченко, Леонид Буряк, Олег Блохин, Дарья Белодед, Анна Ризатдинова и другие выдающиеся украинские деятели спорта уже удостоены такой чести.

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Элина Свитолина: результаты в сезоне

В текущем сезоне Свитолина выиграла лишь один титул - в конце августа она стала победительницей турнира в Чикаго.

До турнира в Чикаго лучшими результатами Свитолиной в этом сезоне были выходы в полуфинал на турнирах в Штутгарте и Майами.

На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом для украинки стал выход в четвертьфинал на US Open.

По результатам сезона Свитолина впервые с 2016 года не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA.

Также Свитолина выступила на Олимпийских Играх в Токио, где смогла завоевать бронзовую медаль.

Автор: Артем Будрин