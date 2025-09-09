В Буковеле прошли всеукраинские соревнования ветеранов 'Strong Spirits Games'

На территории туристического комплекса "Буковель" прошли всеукраинские соревнования ветеранов "Strong Spirits Games", которые организовала Федерация стронгмена Украины совместно с Министерством по делам ветеранов, Министерством внутренних дел и при содействии Ивано-Франковской ОВА.

В турнире приняли участие 220 ветеранов российско-украинской войны. Победители вошли в Национальную сборную, которая будет представлять Украину на международных соревнованиях "Strong Spirits Games - 2025".

В финале сезона участники соревновались в личном зачете во всех 9 адаптивных видах спортивных дисциплин, в которых они конкурировали в этом году: жим лежа (60, 100 кг и на максимум среди мужчин, 30 и 50 кг среди женщин), гребля на тренажере "Concept-2" на 100 метров и за 100 секунд, эйрбайк, рывок и жим гири весом 16 и 24 кг.

Как отметил один из организаторов соревнований народный депутат и почетный президент Федерации стронгмена Украины Василий Вирастюк, главной целью является укрепление патриотического духа в обществе путем привлечения как можно большего числа ветеранов, военнослужащих и представителей силовых структур, которые получили ранения, и членов их семей к занятиям спортом.

В свою очередь Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады по правам человека, который был почетным гостем соревнований, заявил, что вопрос защиты прав ветеранов находится на усиленном контроле.

Главным медиапартнером соревнований выступил 1+1 media совместно с информационным агентством УНИАН и телеканалом 2+2. Генеральный партнер сезона соревнований 2025 года - туристический комплекс "Буковель".