Спаниель поймал мяч и начал с ним убегать, догонять собаку пришлось почти что половине команды.

Игривый кокер-спаниель едва не сорвал матч по женскому крикету в Британии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Собака выбежала на поле и, когда одна из спортсменок сделала подачу, восприняла это как приглашение к игре. Спаниель немедленно поймал мяч и начал с ним убегать. А за ним - половина команды.

В конце концов собаку уговорили вернуть добычу, и матч возобновился.

Напомним, в июне польский футбольный матч прервал парашютист, который приземлился прямо на стадион.

Необычный инцидент произошел во время второго тайма. Момент появления с неба лишнего игрока на поле удалось зафиксировать на камеру комментатору. Он даже не знал, как комментировать то, что увидел. Впоследствии признался, что такое в его карьере произошло впервые.

Тем временем арбитр добавил курьезному событию юмора, показав парашютисту желтую карточку.

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Автор: Виолетта Орлова