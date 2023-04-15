Произошло это во время церемонии открытия спортивного турнира.

На официальной церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столицы Армении Ереване подожгли флаг Азербайджана.

Как заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде в Twitter, организаторы не приняли никаких предварительных мер безопасности, чтобы избежать такого инцидента.

Во время представления государств-участников вынесли флаг Азербайджана. Мужчина из зала выбежал к стягу, вырвал его у женщины, державшей флагшток, и поджег. После этого он покинул зал. Этот человек имел официальную аккредитацию на мероприятие.

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Впоследствии флаг был возвращен на церемонию.

Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Азербайджана выпустили заявление, в котором сообщили, что азербайджанская команда из-за этого инцидента не будет участвовать в чемпионате Европы по тяжелой атлетике.

"Совершение подобного варварского действия на церемонии, в которой принял участие также премьер-министр Армении, и поддержка армянской общественности этого действия, а также представление лица, совершившего это, как героя, является наглядным показателем этнической ненависти, расизма, ксенофобии и азербайджанофобии в этой стране. Помимо прочего, это полностью противоречит благородной цели и принципам спорта, пропагандирующего дружбу между народами и взаимопонимание", - говорится в заявлении.

Также в Баку призвали к санкции против армянской стороны.

"Считаем, этот инцидент показывает, что Армения не имеет права проводить международные спортивные соревнования и не способна обеспечивать безопасность спортсменов", - сообщается в обращении.

Конфликт Армении и Азербайджана: что известно

Конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах приобрел военное развитие в 1988-м году. С тех пор международным сообществам удалось дойти до консенсуса и умиротворить страны, однако конфликт между нациями постоянно о себе напоминает в разных сферах.

К примеру, в августе прошлого года силы Азербайджана взяли населенный пункт Лачин, который контролировали армянские силы на протяжении 30 лет. Кроме этого были заняты еще и несколько соседних сел.

11 апреля 2023-го года Минобороны Азербайджана сообщило, что армяне ведут огонь как раз по Лачину. Были зафиксированы погибшие и раненые в результате этой стычки.

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