Владислав Горбунов выполнял боевое задание и погиб как герой Украины.

24 июня в Донецкой области похоронили 22-летнего украинского регбиста Владислава Горбунова, который пошел на фронт защищать Отечество от российских оккупантов.

О смерти воина на своей странице в Facebook сообщил его тренер Игорь Юркин, который готовит спортсменов в ДЮСШ Покровска (Донецкая область). А Владислава наставник знал более 10 лет.

"Страшная весть пришла сегодня утром. Защищая родную Украину, во время боевых задач погиб мой воспитанник, член сборной Донецкой области по регби Владислав Алексеевич Горбунов. Ему было всего 22 года. Он был чрезвычайно жизнерадостным человеком, добрым сыном, другом и спортсменом. Царство небесное, Владик... Герои не умирают", - написал тренер.

Влад на свой молодой возраст успел стать чемпионом Донецкой области по регби и серебряным призером чемпионата Украины.

В армии Горбунов служил наводчиком Первого танкового взвода Третьей танковой роты танкового батальона. 20 июня защитник Украины вблизи поселка Золотая Нива (Донецкая область) погиб, демонстрируя храбрость и мужество.

Похоронили Владислава в Мирнограде под Покровском, который регулярно обстреливается боевиками "ДНР" и ВС РФ.

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