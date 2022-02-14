Борец греко-римского стиля Жан Беленюк заявил, что не собирал тревожный чемоданчик на случай вторжения России на территорию Украины.
Об этом Беленюк сообщил в Facebook.
Спортсмен подчеркнул, что он бежать из Украины в случае войны не будет.
"Мне сегодня весь день пишут такие вопросы: "будет ли война", "собрал ли тревожный чемоданчик", "куда собираюсь ехать в случае чего", поскольку многим кажется, что "мне ТАМ виднее"... Отвечаю - Я в Киеве. Ехать никуда не собираюсь: вещи постирал, развесил, пока сохнут, ничего не собирал! Понедельник по плану рабочий день, соответственно - буду работать. Даром ясновидения не обладаю, поэтому предсказывать будущее не берусь. А вот в украинской армии уверен на 100%", - написал Жан.
Жан Беленюк: чем он известен
- В 2021 году Беленюк стал олимпийским чемпионом. Он завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Жан принес Украине единственную золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Для Беленюка эта медаль стала второй в карьере на Олимпиадах. В 2016 году он становился серебряным призером.
- 31-летний киевлянин является народным депутатом от партии "Слуга народа". В Раде он занимает должность первого заместителя председателя Комитета по вопросам молодежи и спорта.