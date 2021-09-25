Боец с Филиппин поиздевался над своим соперником.

Победу в издевательском стиле одержал филиппинский боец MMA Джошуа Пасио над японцем Йосуке Сарутой.

Бой завершился досрочно в первом раунде. Японец замахнулся для удара, но пропустил контратаку, которая стала для него роковой. Пасио начал гонять Саруту по октагону словно жертву на охоте. После ряда ударов рефери остановил бой с целью сохранить здоровье японца и во избежание непоправимых последствий.

В активе Пасио теперь уже 20 побед в ММА при одном поражении. Сарута одержал 21 победу, но и проигрывал 10 раз. Японец был чемпионом мира в легком весе в MMA.

Отметим, что это была третья личная встреча спортсменов и все разы сильнее был филиппинец.

Joshua Pacio 🇵🇭 WENT OFF on Yosuke Saruta to close the book on their epic trilogy! #ONERevolution#WeAreONE#ONEChampionshippic.twitter.com/JZSM2D1DxF — ONE Championship (@ONEChampionship) September 24, 2021

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Автор: Артем Будрин