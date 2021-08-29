Жак Рогге умер в возрасте 79 лет.

Перестало биться сердце бывшего президента Международного олимпийского комитета (МОК) Жака Рогге. Бельгиец умер в возрасте 79 лет.

Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Причина его смерти не уточняется.

Рогге был восьмым президентом МОК. Он возглавлял организацию с 2001 по 2013 год.

Рогге в свое время выигрывал чемпионат Бельгии по регби, а также 16 раз был чемпионом своей страны по парусному спорту. Более того, он был чемпионом мира по парусному спорту. Интересно, что по специальности Жак был ортопедическим хирургом.

В знак уважения к Рогге олимпийский флаг будет приспущен в течение пяти дней в Олимпийском доме, в Олимпийском музее и на всех объектах МОК.

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Автор: Артем Будрин