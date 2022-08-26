В США с 29 августа по 11 сентября пройдет турнир серии "Большого шлема" US Open-2022. Своих соперников в основной сетке турнира узнали украинские теннисистки.
Украину на US Open-2022 представят четыре спортсменки: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.
Ангелина Калинина на старте турнира встретится с представительницей США Бернардой Перой. Украинская теннисистка в восьмой раз будет выступать на турнире и в четвертый раз - в основной сетке. Ее лучший результат - второй круг в 2019 и 2021 годах.
Марта Костюк встретится с египтянкой Маяр Шериф. Украинка в четвертый раз сыграет на US Open и в третий раз - в основной сетке. Ее лучший результат - третий круг в 2020 году.
Даяна Ястремская будет противостоять Мэдисон Киз из США. Украинская теннисистка в пятый раз выступит на Открытом чемпионате США и в пятый раз - в основной сетке турнира. Лучший результат - третий круг в 2019 году.
Леся Цуренко встретится с четвертой ракеткой мира Паулой Бадосой из Испании. Украинка в 11-й раз сыграет на US Open и в восьмой раз - в основе. В 2018 году Цуренко дошла до четвертьфинала турнира.
Тем временем в квалификации к Открытому чемпионату США продолжила борьбу Дарья Снигур. Накануне она в трех сетах одолела бельгийку Янину Викмайер (2:6, 6:3, 6:3). В финале квалификации 20-летняя украинка 26 августа встретится с японкой Нао Хибино.
US Open-2022: трансляция
В Украине матчи Открытого чемпионата США по теннису все желающие смогут посмотреть в прямом эфире на Киевстар ТВ. Также игры US Open-2022 можно посмотреть в записи на платформе.
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US Open-2022: главное
- Открытый чемпионат США по теннису пройдет в 2022 году с 29 августа по 11 сентября на кортах Национального теннисного центра. Все корты турнира имеют хардовое покрытие. Матчи проводятся на открытом воздухе.
- Призовой фонд турнира составит рекордные 60 миллионов долларов. Победители одиночных разрядов у мужчин и женщин получат по 2,6 миллиона, финалисты - по 1,3 миллиона.
- Действующими победителями турнира являются Даниил Медведев среди мужчин и Эмма Радукану (Великобритания) среди женщин.