Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко представят Украину на US Open-2022.

В США с 29 августа по 11 сентября пройдет турнир серии "Большого шлема" US Open-2022. Своих соперников в основной сетке турнира узнали украинские теннисистки.

Украину на US Open-2022 представят четыре спортсменки: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

Ангелина Калинина на старте турнира встретится с представительницей США Бернардой Перой. Украинская теннисистка в восьмой раз будет выступать на турнире и в четвертый раз - в основной сетке. Ее лучший результат - второй круг в 2019 и 2021 годах.

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Марта Костюк встретится с египтянкой Маяр Шериф. Украинка в четвертый раз сыграет на US Open и в третий раз - в основной сетке. Ее лучший результат - третий круг в 2020 году.

Даяна Ястремская будет противостоять Мэдисон Киз из США. Украинская теннисистка в пятый раз выступит на Открытом чемпионате США и в пятый раз - в основной сетке турнира. Лучший результат - третий круг в 2019 году.

Леся Цуренко встретится с четвертой ракеткой мира Паулой Бадосой из Испании. Украинка в 11-й раз сыграет на US Open и в восьмой раз - в основе. В 2018 году Цуренко дошла до четвертьфинала турнира.

Тем временем в квалификации к Открытому чемпионату США продолжила борьбу Дарья Снигур. Накануне она в трех сетах одолела бельгийку Янину Викмайер (2:6, 6:3, 6:3). В финале квалификации 20-летняя украинка 26 августа встретится с японкой Нао Хибино.

US Open-2022: трансляция

В Украине матчи Открытого чемпионата США по теннису все желающие смогут посмотреть в прямом эфире на Киевстар ТВ. Также игры US Open-2022 можно посмотреть в записи на платформе.

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US Open-2022: главное

Открытый чемпионат США по теннису пройдет в 2022 году с 29 августа по 11 сентября на кортах Национального теннисного центра. Все корты турнира имеют хардовое покрытие. Матчи проводятся на открытом воздухе.

Призовой фонд турнира составит рекордные 60 миллионов долларов. Победители одиночных разрядов у мужчин и женщин получат по 2,6 миллиона, финалисты - по 1,3 миллиона.

Действующими победителями турнира являются Даниил Медведев среди мужчин и Эмма Радукану (Великобритания) среди женщин.

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