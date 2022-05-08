Максим Василенко отметился новым скандальным заявлением.

Бывший гимнаст сборной Украины Максим Василенко откровенно продемонстрировал всем свою пророссийскую позицию.

В своих социальных сетях спортсмен опубликовал пост, посвященный празднованию 9 мая.

"Ура! Без нелюдей, которые кричат "Слава Бандере", носят националистическую и фашистскую символику, мы наконец-то сможем отпраздновать этот великий праздник. Наконец-то сможем слушать и петь фронтовые песни, с гордостью одеть георгиевские ленты, пожать руку нашим героям-ветеранам и услышать тихий звон их медалей, возложить цветы к вечному огню и почтить память погибших предков", - написал Василенко.

Позорное высказывание гимнаста-предателя в Инстаграме прокомментировал чемпион Олимпиады-2016 в Рио Олег Верняев.

"Не хочется клоунов пиарить, но как вам не показать это. Пора брать билеты и плыть домой, а то кораблей все меньше. Слава Украине!", - написал Верняев.

Стоит отметить, что это уже не первый скандал с участием Василенко. В конце апреля 23-летний уроженец Херсона заявил у себя в Instagram, что его город обстреливают ракетами украинские военные.

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