Анатолий Поливода скончался на 77 году жизни.

Сегодня, 22 января, ушел из жизни знаменитый украинский баскетболист, олимпийскийчемпион Мюнхена-1972 Анатолий Поливода, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Кроме победы на Олимпийских играх, Поливода является чемпионом мира-1967, 3-кратным чемпионом Европы (1967, 1969, 1971) и бронзовым призером Олимпиады-1968.

Напомним, что в финале Олимпиады-1972 сборная СССР обыграла команду США, благодаря "золотому" броску Александра Белова на последней секунле матча, после паса Ивана Едешко через всю площадку. Матч завершился со счетом 51:50 в пользу советской команды. Американская сторона не признала судейского решения засчитать бросок, утверждая, что в игровой эпизод произошел с нарушением правил.

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Поливода, родившийся в Енакиево, начинал карьеру в донецком "Авангарде", но затем переш в киевский "Строитель", цвета которого защищал с 1964 по 1972 годы. В 1967-м году стал в составе киевлян чемпионом СССР и победителем Спартакиады народов СССР. Выигрывал серебрянные (1965 1966) и бронзовые (1964, 1970) медали чемпионата Союза со "Строителем".

Карьера Поливоды оборвалась стремительно, за два дня до финального матча олимпийского турнира-1972. В 25-летнем возрасте спортсмен пережил приступ, а спустя два года ему был поставлен диагноз - врожденный синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (аномалия структуры сердца, при которой у человека имеется дополнительная ведущая система миокарда). Такой диагноз ставит под сомнение не только спортивную карьеру, но и нормальную жизнедеятельность в целом. Но только в 1985-м Анатолий решился на операцию, которая частично облегчила его проблемы.

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