В возрасте 80 лет перестало биться сердце Виктора Путятина.

На 81-м году ушел из жизни бывший фехтовальщик из Харькова Виктор Путятин.

Эту досадную новость сообщила в Facebook "Социальная комиссия Ассоциации ветеранов Украины".

Путятин страдал различными болезнями, в частности ему делали операции на суставах, ведь он не мог ходить. Операции улучшали состояние и продолжали жизнедеятельность Виктора.

Виктор Путятин: чем он известен

Путятин был двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В Мехико-1968 и Мюнхене-1972 он был вице-чемпионом в командной рапире.

Украинский фехтовальщик пять раз был чемпионом мира.

По окончании карьеры Путятин работал тренером в Италии.

Автор: Артем Будрин