Виктор Путятин / фото Facebook
На 81-м году ушел из жизни бывший фехтовальщик из Харькова Виктор Путятин.
Эту досадную новость сообщила в Facebook "Социальная комиссия Ассоциации ветеранов Украины".
Путятин страдал различными болезнями, в частности ему делали операции на суставах, ведь он не мог ходить. Операции улучшали состояние и продолжали жизнедеятельность Виктора.
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Виктор Путятин: чем он известен
- Путятин был двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В Мехико-1968 и Мюнхене-1972 он был вице-чемпионом в командной рапире.
- Украинский фехтовальщик пять раз был чемпионом мира.
- По окончании карьеры Путятин работал тренером в Италии.