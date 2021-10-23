Советский лыжник Вячеслав Веденин ушел из жизни в возрасте 80 лет.

На 81-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин.

Об этом сообщает Федерация лыжных гонок России.

Его сердце перестало биться 22 октября, хотя 1 числа этого месяца он отпраздновал юбилей - 80 лет. Хоронить экс-спортсмена будут в его родном селе в Тульской области (Россия). Среди причин смерти называют то, что Веденин болел длительное время и имел проблемы с тромбами.

Вячеслав Веденин: достижения

Веденин стал первым советским лыжником, выигравшим олимпийское золото в индивидуальной мужской гонке. Это произошло в японском городе Саппоро в 1972 году. В том же году Вячеслав стал олимпийским чемпионом в командной эстафете.

Веденин выиграл серебряную медаль Олимпийских игр 1968 года в гонке на 50 км. Кроме этого он является четырехкратным чемпионом мира и 13-кратным чемпионом СССР.

Автор: Артем Будрин