Людмила Киченок выступает в паре с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко из Латвии вышла в полуфинал Итогового турнира WTA, который проходит в американском Форт-Уорте.

Украинско-латвийский дуэт сумел преодолеть групповой этап турнира, обыграв в заключительном третьем матче казахстанско-бразильскую пару Анны Данилиной и Беатрис Хаддад Майи.

Людмила Киченок / Елена Остапенко (Украина / Латвия) - Анна Данилина / Беатрис Хаддад Майя (Казахстан / Бразилия) - 6:7, 6:4, 10:8

Теннисистки провели на корте 2 часа 5 минут. За это время Киченок и Остапенко допустили шесть двойных ошибок, совершили две подачи навылет и реализовали 3 из 5 брейк-пойнтов.

Обзор матча:

Это была первая в истории Украины победа на парном Итоговом турнире WTA. Людмила Киченок стала первой украинской теннисисткой за время независимости, которой удалось пробиться на WTA Finals в парном разряде.

Людмила Киченок прокомментировала выход в полуфинал Итогового турнира WTA:

"Да, действительно, мы очень счастливы, что победили. В первую очередь я хотела бы поблагодарить всех, кто пришел поддержать нас, кто за нас болел. Это был очень сложный матч, была упорная борьба. Иногда тебе везет в таких матчах, но мы должны были оставаться собранными на протяжении всей игры, играть каждый розыгрыш на 100%, а там уже будет видно, что из этого получится", - сказала украинка.

В полуфинале Итогового турнира в ночь на 7 ноября Киченок и Остапенко сыграют с сильнейшим дуэтом мира согласно рейтингу в парном разряде – Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой.

Напомним, Итоговый турнир WTA проходит в самом конце сезона и в нем участвуют восемь лучших теннисисток в одиночном разряде и восемь лучших дуэтов. Действующий победитель женского парного Итогового турнира - чешский дуэт Барбора Крейчикова / Екатерина Синякова.

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