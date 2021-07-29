Виталий Дуброва не смог сдержать эмоций во время поединка своей подопечной.

Главного тренера сборной Украины по дзюдо Виталия Дуброву удалили из зала в ходе поединка Анастасии Турчин на Олимпиаде в Токио.

Об этом сообщает Суспільне: Спорт.

Наставник бурно реагировал на соревнования девушек. Сперва он получил предупреждение от судей, а после второго замечания его обязали покинуть зал.

Сам 43-летний тренер так прокомментировал инцидент:

"Тренер может подсказывать лишь в момент "мате" - промежутках между паузами. Я кричал на эмоциях и во время встречи мне сделали одно замечание. Но я так завелся, что получил второе замечание. Это нормально, многих выгоняют. К счастью, на один день, и завтра я смогу работать. Надеемся, что закончим олимпийский турнир на хорошей ноте, как его и начали".

Заметим, что наша дзюдоистка Турчин прекратила свои выступления в Токио - в 1/8 финала она проиграла сопернице из Нидерландов.

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Автор: Артем Будрин