Дмитрий Сосновский уверен, что нужно всегда быть патриотом Украины и иметь четкую позицию.

Заслуженный тренер Украины по боксу Дмитрий Сосновский прокомментировал запрет для украинских спортсменов стоять рядом с россиянами и их символикой на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Свое мнение он высказал в комментарии для Meta-Ratings.

"Такое решение напрашивалось давно, ведь война продолжается не год и не пять. И почти каждый день в этой войне с Россией гибнут украинцы. Будь моя воля, я бы вообще не позволял украинским спортсменам стоять на одном пьедестале почета с победителями-россиянами на чемпионатах, где еще не запрещен гимн России. Ведь какое может быть уважение к стране-агрессору, которая убивает моих братьев и сестер, захватывает чужие территории", - сказал Сосновский.

Он уверен, что нужно всегда быть патриотом Украины и иметь четкую позицию.

"Тем, кто утверждает, что мы - один народ, что мы - братья и делает совместные фото с россиянами, я бы посоветовал побывать на передовой. Уверен, что они сразу бы изменили свое мнение", - сказал тренер.

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Как сообщал УНИАН, украинские спортсмены, которые выступят на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, не будут публично общаться с россиянами и находиться рядом с государственной символикой России.

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