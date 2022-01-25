Заслуженный тренер Украины по боксу Дмитрий Сосновский прокомментировал запрет для украинских спортсменов стоять рядом с россиянами и их символикой на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Свое мнение он высказал в комментарии для Meta-Ratings.
"Такое решение напрашивалось давно, ведь война продолжается не год и не пять. И почти каждый день в этой войне с Россией гибнут украинцы. Будь моя воля, я бы вообще не позволял украинским спортсменам стоять на одном пьедестале почета с победителями-россиянами на чемпионатах, где еще не запрещен гимн России. Ведь какое может быть уважение к стране-агрессору, которая убивает моих братьев и сестер, захватывает чужие территории", - сказал Сосновский.
Он уверен, что нужно всегда быть патриотом Украины и иметь четкую позицию.
"Тем, кто утверждает, что мы - один народ, что мы - братья и делает совместные фото с россиянами, я бы посоветовал побывать на передовой. Уверен, что они сразу бы изменили свое мнение", - сказал тренер.
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Как сообщал УНИАН, украинские спортсмены, которые выступят на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, не будут публично общаться с россиянами и находиться рядом с государственной символикой России.
Скандал вокруг объятий Магучих и Ласицкене
- В августе украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и ее российская коллега Мария Ласицкене сделали совместные фото после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх-2020 в Токио.
- Из-за объятий с россиянкой спортсменку Магучих вызвали "на ковер" в Министерство обороны.
- Украинский каратист Горуна вступился за легкоатлетку Магучих и агрессивно заявил что спорт находится вне политики.
- Беленюк также комментировал скандал с медалисткой Магучих и выступил против "травли ребенка".
- Языковой омбудсмен говорил о скандале вокруг медалистки, что спортсмены должны "держать высокий уровень ответственности за страну".
- Экс-нардеп от "Свободы" Ирина Фарион называла Магучих "биомусором".
- Через несколько дней Магучих впервые прокомментировала фото с российской спортсменкой и подчеркнула, что в этом не было "политической позиции".
- В НОК и ФЛАУ также говорили о "спорте вне политики" и вступались за Магучих, впоследствии к защите медалистки присоединился министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
- Затем легкоатлетка дала развернутый комментарий и оправдалась тем, что обнималась с россиянкой "на эмоциях". Кроме этого, Магучих обратилась к украинцам в сети и отметила, что она "верна Украине".
- В Министерстве обороны потом провели беседу с легкоатлеткой, а россиянка Мария Ласицкене заявила, что с уважением относится к Магучих и другим украинским спортсменкам.
- Скандал получил продолжение после того, как Магучих и еще одна украинка Ирина Геращенко вновь оказались на одном фото с Ласицкене.