Украинский теннисист Денис Молчанов стал триумфатором соревнований ATP 250 в Марселе в парном разряде. Вместе с ним в дуэте играл россиянин Андрей Рублев, который является седьмой ракеткой мира.
Молчанов и Рублев в финале выиграли у пары Равен Класен / Бен Маклахлан (Южная Африка / Япония).
Марсель. Финал
Денис Молчанов / Андрей Рублев - Равен Класен / Бен Маклахлан - 4:6, 7:5, 10:7
Для 34-летнего Дениса это был второй финал на уровне ATP и первый завоеванный трофей. Победители на этом турнире получают на команду €20,730 призовых и по 250 очков в рейтинг.
После того как украинец и россиянин совместно одержали победу в Марселе, журналисты спросили Рублева, не мешал ли ему политический контекст. Андрей ответил:
"Мы обычные люди, мы не политики. Мы занимаемся спортом, а спорт сближает людей. Болельщики поддерживают свои команды, своих игроков. И в итоге мы все вместе. Все просто. Мир всем".
Отметим, что Рублев стал олимпийским чемпионом Токио-2020 в теннисном миксте.