Тандем украинца и россиянина одержал победу на турнире в Марселе.

Украинский теннисист Денис Молчанов стал триумфатором соревнований ATP 250 в Марселе в парном разряде. Вместе с ним в дуэте играл россиянин Андрей Рублев, который является седьмой ракеткой мира.

Молчанов и Рублев в финале выиграли у пары Равен Класен / Бен Маклахлан (Южная Африка / Япония).

Марсель. Финал

Денис Молчанов / Андрей Рублев - Равен Класен / Бен Маклахлан - 4:6, 7:5, 10:7

Для 34-летнего Дениса это был второй финал на уровне ATP и первый завоеванный трофей. Победители на этом турнире получают на команду €20,730 призовых и по 250 очков в рейтинг.

После того как украинец и россиянин совместно одержали победу в Марселе, журналисты спросили Рублева, не мешал ли ему политический контекст. Андрей ответил:

"Мы обычные люди, мы не политики. Мы занимаемся спортом, а спорт сближает людей. Болельщики поддерживают свои команды, своих игроков. И в итоге мы все вместе. Все просто. Мир всем".

Отметим, что Рублев стал олимпийским чемпионом Токио-2020 в теннисном миксте.

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