"Прометей" на выезде обыграл итальянский "Сассари".

Украинский "Прометей" провел третий матч на групповом этапе баскетбольной Лиги чемпионов. В Италии чемпион Украины одолел местный "Динамо-Сассари".

"Прометей" уступал по ходу матча, но в третьей четверти сумел изменить ситуацию на паркете и в итоге одержал победу.

"Динамо-Сассари" - Прометей" - 79:87 (22:13, 22:25, 19:27, 16:22)

Для "Прометея" это первая победа в трех матчах группового этапа. Ранее украинский клуб уступил испанскому "Тенерифе" и немецкому "Людвигсбургу".

В таблице своей группы "Прометей" занимает третье место.

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Другой украинский клуб "Киев-Баскет" 27 октября провел матч группового этапа Кубка Европы ФИБА, в гостях уступив болгарскому "Рилски" со счетом 80:96.

"Прометей" в Лиге чемпионов: главное

"Прометей" во второй раз в истории играет в еврокубках и впервые в Лиге чемпионов.

Для выхода в групповой этап украинский клуб прошел три раунда квалификации. "Прометей" разгромил болгарский "Левски", обыграл чешскую "Опаву", а в решающем раунде победил российскую "Парму".

На групповом этапе соперниками "Прометея" являются испанский "Тенерифе", итальянский "Динамо-Сассари" и немецкий "Людвигсбург".

Автор: Антон Дударь