Александр Зинченко сообщил, что не впервые оказывается в такой ситуации и знает, как найти выход.

Полузащитник сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал шквальную критику в свой адрес со стороны экспертов и других людей.

27-летний футболист рассказал, что уже не впервые попадает в подобную ситуацию и уже научился, как из этого выходить.

"Я точно не самый счастливый человек на планете, но я понимаю, что бывают взлеты и падения. Уверен, что все будет в порядке, я уже такое проходил в своей карьере, знаю, как нужно вести себя в такой ситуации.

И я знаю, как реагировать на конкуренцию в составе. Нужно продолжать работать еще усерднее. Нужно оценивать себя: что можно сделать лучше, каких ошибок избежать в будущем. Конечно, люди могут критиковать футболистов", - приводит слова Зинченко The Athletic.

В текущем сезоне Александр Зинченко сыграл 25 матчей во всех турнирах и отличился одним забитым голом и одной результативной передачей.

В чемпионате Англии "Арсенал" занимает третье место в турнирной таблице с 43 баллами в активе. Отставание от лидирующего "Ливерпуля" составляет 5 очков.

В следующем туре Английской Премьер-лиги "канониры" сыграют против "Ноттингем Форест". Матч состоится 30 января.

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