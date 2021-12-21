Руслан Бригадир временно отстранен от соревнований.

24-летний украинский биатлонист Руслан Бригадир сдал положительный тест на допинг.

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

В моче Руслана обнаружили запрещенные вещества, за которые WADA применяет санкции к спортсменам. Допинг-пробу у Бригадира брали 27 марта текущего года.

Начиная с 20 декабря биатлонист временно отстранен от соревнований и тренировочных сборов до завершения расследования.

В последнее время Бригадир представлял сборную Украины на Кубке IBU. На этапах Кубка мира Руслан участия не принимал, но выступал на Кубке Международного союза биатлонистов (IBU). Лучшим его результатом в текущем сезоне стало 68-е место в спринтерской гонке в Норвегии.

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