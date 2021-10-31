Святослав Михайлюк помог "Торонто" обыграть "Индиану".

Святослав Михайлюк выдал феерический матч в составе "Торонто" в рамках НБА.

24-летний уроженец Черкасс за 22 минуты игрового времени "зажег" в поединке против "Индианы" и попал в топ-3 самых результативных игроков своей команды.

Украинский защитник забросил 16 очков, совершил 4 подбора, выполнил 2 ассиста, а также дважды сфолил. Михайлюк реализовал 6 из 10 бросков с игры, в том числе 2 из 4 трехочковых.

В матче против "Индианы" Святослав получил больше всего игрового времени в сезоне. "Торонто" победили со счетом 97:94.

Вашему вниманию эффектный данк в исполнении Михайлюка.

Sleep on Svi and watch him show you that sneaky athleticism. (via @Raptors) pic.twitter.com/uMmQj5aQOf — SLAM (@SLAMonline) October 31, 2021

Святослав Михайлюк: карьера в НБА

Михайлюк выступает в НБА с 2018 года. Он был выбран на драфте командой "Лос-Анджелес Лейкерс", но в феврале 2019-го перешел в "Детройт".

В марте 2021-го Святослав присоединился к "Оклахоме".

Летом текущего года Михайлюк пополнил состав "Торонто".

В сезоне 2019/20 Михайлюк был выбран для участия в матче "Восходящих звезд НБА-2020".

Автор: Артем Будрин