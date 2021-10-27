Член совета учредителей WADA, экс-министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал ситуацию с обвинениями Всемирного антидопингового агентства в адрес Национального антидопингового центра Украины.
НАДЦУ обвинили в организации тестирования спортсменов на допинг по предварительному уведомлению.
На своей странице в Facebook Жданов озвучил неблагоприятный прогноз для украинского спорта:
"Скорее всего, WADA начнет процесс по вопросу соответствия Украины требованиям Антидопингового кодекса. Это следствие грубого нарушения антидопингового законодательства руководством Национального антидопингового центра. Это может привести к отстранению украинских спортсменов от международных соревнований. Отставка руководства НАДЦ вряд ли сможет погасить этот скандал".
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Также он назвал главную задачу украинской стороны прямо сейчас:
"Главная задача власти, и в частности Министерства молодежи и спорта, не на словах, а реальными делами обеспечить реализацию действенной и эффективной антидопинговой политики, начать трудный, но необходимый диалог с WADA, принять новую редакцию соответствующего международным требованиям антидопингового закона, который лежит уже несколько лет под сукном в министерстве".
По словам Жданова, "украинский вопрос", скорее всего, рассмотрят на заседании исполкома WADA 24 ноября.
Украину обвинили в нарушении антидопинговых правил: подробности
- Всемирное антидопинговое агентство провело расследование под названием "Операция Геркулес", которое стартовало еще в 2019 году.
- В ходе изучения материалов дела было выявлено, что НАДЦУ с 2012 года мог заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб, что является нарушением антидопинговых правил.
- По итогам расследования WADA вынесет вердикт в отношении Украины.
- Бывший президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул считает, что Украине может грозить отстранение спортсменов от международных соревнований.