Экс-министр Игорь Жданов озвучил крайне неприятный прогноз.

Член совета учредителей WADA, экс-министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал ситуацию с обвинениями Всемирного антидопингового агентства в адрес Национального антидопингового центра Украины.

НАДЦУ обвинили в организации тестирования спортсменов на допинг по предварительному уведомлению.

На своей странице в Facebook Жданов озвучил неблагоприятный прогноз для украинского спорта:

"Скорее всего, WADA начнет процесс по вопросу соответствия Украины требованиям Антидопингового кодекса. Это следствие грубого нарушения антидопингового законодательства руководством Национального антидопингового центра. Это может привести к отстранению украинских спортсменов от международных соревнований. Отставка руководства НАДЦ вряд ли сможет погасить этот скандал".

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Также он назвал главную задачу украинской стороны прямо сейчас:

"Главная задача власти, и в частности Министерства молодежи и спорта, не на словах, а реальными делами обеспечить реализацию действенной и эффективной антидопинговой политики, начать трудный, но необходимый диалог с WADA, принять новую редакцию соответствующего международным требованиям антидопингового закона, который лежит уже несколько лет под сукном в министерстве".

По словам Жданова, "украинский вопрос", скорее всего, рассмотрят на заседании исполкома WADA 24 ноября.

Украину обвинили в нарушении антидопинговых правил: подробности

Всемирное антидопинговое агентство провело расследование под названием "Операция Геркулес", которое стартовало еще в 2019 году.

В ходе изучения материалов дела было выявлено, что НАДЦУ с 2012 года мог заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб, что является нарушением антидопинговых правил.

По итогам расследования WADA вынесет вердикт в отношении Украины.

Бывший президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул считает, что Украине может грозить отстранение спортсменов от международных соревнований.

Автор: Антон Дударь