Первая ракетка Украины сенсационно проиграла представительнице Польши.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк не смогли пробиться в третий круг Уимблдона.

Свитолина сенсационно проиграла представительнице Польши Магде Линетт (№44 в рейтинге WTA).

Пятая ракетка мира уступила в двух сетах - 3:6, 4:6. Матч продлился 1 час и 6 минут.

Отметим, что так рано Свитолина не выбывала из турниров "Большого шлема" с 2018 года.

Костюк, которая занимает в мировом рейтинге 70-е место, уступила Анастасии Севастовой из Латвии (№56 WTA).

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Матч продлился 1 час 39 минут и завершился поражением украинки в трех сетах - 6:1, 4:6, 3:6.

Таким образом, все украинки вылетели из одиночной сетки Уимблдона. В первом круге турнир покинула Катерина Козлова, а Леся Цуренко снялась с соревнований.

Уимблдон-2021: главное

В этом году призовой фонд Уимблдона составит 35 миллионов фунтов стерлингов (около 49,4 млн долларов США). Призовые у мужчин и женщин одинаковые.

В 2020 году из-за коронавируса Уимблдон был отменен.

В 2019 году у женщин победительницей Уимблдона стала румынка Симона Халеп, однако защищать титул в этом году она не может в связи с травмой.

Также в 2019 году в мужском разряде победил Новак Джокович, который может на этом Уимблдоне выиграть свой 20-й титул "Большого шлема".

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Автор: Антон Дударь