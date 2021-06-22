Во второй круг удалось пройти только Элине Свитолиной.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк стартовали на турнире в английском Истбурне.

Свитолина, которая посеяна на турнире под вторым номером, в непростом матче обыграла испанку Паулу Бадосу.

Матч продлился больше двух часов и завершился победой украинки на тайбрэйке - 4:6, 6:1, 7:6 (1).

Во втором круге соперницей Свитолиной будет Елена Рыбакина из Казахстана (№21 в рейтинге WTA).

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Костюк в первом круге встречалась с представительницей Латвии Анастасией Севастовой. Украинка не смогла пробиться дальше.

Костюк уступила более опытной сопернице в трех сетах - 1:6, 7:6, 4:6

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Автор: Антон Дударь