Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк стартовали на турнире в английском Истбурне.
Свитолина, которая посеяна на турнире под вторым номером, в непростом матче обыграла испанку Паулу Бадосу.
Матч продлился больше двух часов и завершился победой украинки на тайбрэйке - 4:6, 6:1, 7:6 (1).
Во втором круге соперницей Свитолиной будет Елена Рыбакина из Казахстана (№21 в рейтинге WTA).
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Костюк в первом круге встречалась с представительницей Латвии Анастасией Севастовой. Украинка не смогла пробиться дальше.
Костюк уступила более опытной сопернице в трех сетах - 1:6, 7:6, 4:6
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