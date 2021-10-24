Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин с победы стартовали в олимпийском сезоне 2021-2022.
Украинский дуэт победил в танцах на льду на Кубке Виктора Петренко в Одессе.
Назарова и Никитин по сумме двух выступлений набрали 190.96 балла. Они выиграли обе программы (75.17 баллов в ритмичном танце и 115.79 балла в произвольной программе) и опередили соперников из Великобритании и Польши.
1. Александра Назарова / Максим Никитин (Украина) - 190,96
2. Саша Фиар / Джордж Вадделл (Великобритания) - 173,36
3. Анастасия Полибина / Павел Головишников (Польша) - 150,86
Полные версии олимпийских программ украинский дуэт представил впервые.
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Добавим, что на Кубке Петренко у мужчин серебро и бронзу завоевали украинцы Кирилл Лишенко и Сергей Соколов.
Александра Назарова и Максим Никитин: что о них известно
- Дуэт 24-летней Назаровой и 27-летнего Никитина представляет Харьков.
- Они являются пятикратными чемпионами Украины, вице-чемпионами Юношеских Олимпийских игр-2012, бронзовыми призерами ЧМ среди юниоров 2015 года. Участвовали в Олимпиаде-2018, заняв 21-е место.
- На взрослых чемпионатах мира Назарова и Никитин дважды входили в топ-15 (в 2017 и 2018 годах), а на чемпионате Европы-2020 попали в топ-10.