Украинцы Святослав Михайлюк и Алексей Лень успешно сыграли за свои команды в матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
Защитник "Торонто" Михайлюк в матче против "Вашингтона" провел на площадке 34 минуты 36 секунд, успев набрать за это время 15 очков. Также в его активе 4 подбора и 1 перехват.
Михайлюк стал третьим по результативности в составе "Торонто", а его команда победила со счетом 109:100.
Видеообзор матча
Лень в составе "Сакраменто" сыграл 20 минут и 39 секунд против "Нью-Орлеана". Украинец сумел набрать 12 очков, к которым добавил 5 подборов. Для Леня этот матч стал самым результативным в текущем сезоне.
"Сакраменто" удалось одержать победу в этом матче со счетом 112:99.
Видео двух слэм-данков Леня
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Святослав Михайлюк: карьера в НБА
Михайлюк выступает в НБА с 2018 года. Он был выбран на драфте командой "Лос-Анджелес Лейкерс", но в феврале 2019-го перешел в "Детройт", в марте 2021-го присоединился к "Оклахоме", а в августе стал игроком "Торонто".
Всего он провел в НБА 172 матча, набирая в среднем 7,3 очка.
В 2020 году Михайлюк был выбран для участия в матче "Восходящих звезд НБА".
Алексей Лень: карьера в НБА
- Лень начал свою карьеру в НБА в 2013-м году, пополнив состав "Финикса". В 2018 году он перешел в "Атланту", в составе которой в среднем набирал 8,7 очка, а также делал 5,8 подбора за игру.
- Сезон 2019/20 Алексей провел в "Сакраменто". Средние показатели Леня в "Сакраменто Кингз" составляли 5,9 очка и 6,1 подбора за матч.
- С ноября 2020 года Лень выступал за "Торонто". Украинец провел 7 поединков, в среднем за игру набирая 2,3 очка (50% с игры) и делая 1,6 подбора за 10,9 минут на паркете. После этого он был отчислен из команды.
- В январе 2021 года Лень перешел в "Вашингтон", а в межсезонье вернулся в "Сакраменто".
- Лень за 8 сезонов в НБА установил рекорд Украины в сильнейшей лиге мира.