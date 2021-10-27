Юлия Левченко поделилась моментами из совместного отдыха со своим парнем.

Очаровательная украинская легкоатлетка Юлия Левченко редко выносит на широкую публику какие-то подробности своей личной жизни. Однако временами участница Олимпиады в Токио все же делится с поклонниками снимками со своим возлюбленным.

Днями украинская прыгунья в высоту опубликовала в своем Инстаграме несколько романтических фото со своим бойфрендом. Атмосферные и романтические кадры были представлены в черно-белом виде. Выглядит очень эффектно и трогательно.

Как известно, Юлия Левченко и Юрий Кищенко вместе уже более пяти лет. Бойфренд 23-летней спортсменки также занимается легкой атлетикой, его дисциплина - бег на средние дистанции.

Возлюбленные представили снимки с прекрасного длинного пляжа Патара, расположенного в Турции.

"Я и ты", – подписала Юлия Левченко снимки на английском языке.

Поклонники Юлии в комментариях под снимками написали много приятных слов в адрес пары: "Улыбайтесь больше, вам идет", "Прекрасная пара", "Классные" и так далее.

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Карьера и достижения Юлии Левченко

Дебютировала на международной арене в 2013 году на чемпионат мире среди юношей в Донецке.

В 2014 году выиграла Летние юношеские Олимпийские игры в Нанкине.

В 2014 году Национальным олимпийским комитетом Украины Юлия была признана "Олимпийской надеждой Украины".

Юлия Левченко серебряный призер чемпионата мира 2017 года.

Участница летних Олимпийских игр 2016 и 2021 года.

В 2019 году на командном чемпионате Европы в Быдгоще выиграла золотую медаль с результатом 1,97 м.

10 сентября 2019 года одержала победу на матчевой встрече Европа - США в Минске с результатом 2,02 м, опередив Марию Ласицкене (1,98) и Ирину Геращенко (1,98).

Двукратная чемпионка Украины (2018, 2019). Двукратная чемпионка Украины в помещении (2018, 2019).

Автор: Владимир Медяник