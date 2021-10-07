Даяна Ястремская / фото REUTERS
Украинка Даяна Ястремская успешно стартовала на турнире WTA1000 с призовым фондом 8 миллионов 761 тысяча долларов.
Ястремская обыграла француженку Эльзу Жакмо, которая является 374-й ракеткой мира.
Украинка одержала победу в двух сетах - 6:2, 6:4. Матч продлился чуть больше чем полтора часа.
Во втором круге Ястремская сыграет против испанки Паулы Бадосы, посеянной на турнире под 21-м номером.
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Индиан-Уэллс: результаты украинок
- В одиночной сетке от Украины на турнире стартуют пять теннисисток.
- Ранее Марта Костюк смогла пройти во второй этап, обыграв Чжан Шуай из Китая - 6:3, 1:6, 6:2.
- В то же время Катерина Козлова проиграла россиянке Людмиле Самсоновой (4:6, 6:7), а Ангелина Калинина уступила американке Шелби Роджерс (6:7, 2:6).
- Элина Свитолина начнет свой путь на турнире 8 октября.