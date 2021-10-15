Катерина Козлова поборется за выход в полуфинал / фото twitter.com/WTA
Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла в 1/4 финала турнира ITF в американском Ранчо-Санта-Фе.
Во втором раунде турнира Козлова победила американку Кайлу Дэй.
Матч продлился больше двух часов. Украинка победила в трех сетах - 2:6, 6:3, 6:4.
В четвертьфинале Козлова сыграет против третьей сеяной Мэдисон Бренгл из США. Ранее она дважды обыграла американку при двух поражениях.
Ранее на турнире в Ранчо-Санта-Фе Козлова обыграла чешскую теннисистку Терезу Михаликову (7:5, 6:2).