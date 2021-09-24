Украинская теннисистка обыграла россиянку и вышла в полуфинал турнира в Португалии

Дарья Снигур в двух сетах одолела Анастасию Тихонову.

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№218 WTA) пробилась в полуфинал турнира ITF в Португалии. В 1/4 финала 19-летняя украинка, посеянная под пятым номером, одолела 20-летнюю представительницу России Анастасию Тихонову (№271 WTA). Дарья Снигур (Украина) - Анастасия Тихонова (Россия) - 7:5, 7:6 (6) За выход в финал Снигур поспорит с болгаркой Изабеллой Шиниковой (№235 WTA). Дарья Снигур: карьера перспективной теннисистки Снигур является чемпионкой юниорского Уимблдона-2019.

Дарья выиграла 5 титулов на турнирах ITF. Последний трофей она добыла в этом году.

В 2021 году на всех турнирах серии Большого шлема Снигур провалилась еще на этапе квалификации. Автор: Артем Будрин

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