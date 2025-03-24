Украинская команда по конкуру завоевала бронзу на престижном турнире Saut Hermès в Париже

Во время командных соревнований категории U25 на одном из самых престижных международных турниров по конному спорту Saut Hermès au Grand Palais CSI 5*, отечественная команда завоевала третье место.

Об этом сообщает Всеукраинская федерация конного спорта.

"Наши спортсмены уступили сильным сборным Бельгии (1-е место) и Великобритании (2-е место), продемонстрировав высокий уровень подготовки и командного взаимодействия. Поздравляем наших всадников с наградой! Этот результат - свидетельство высокого уровня подготовки спортсменов и профессионального подхода к тренировочному процессу", - говорится в сообщении.

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Украинскую команду представляли Анастасия Бондарева и Николай Пилипейко, которые завоевали призовое место для нашей страны.

"Значительную поддержку в организации поездки и подготовке команды оказала Украинская федерация конного спорта, а также футбольный клуб "Колос" Ковалевка (Президент Андрей Засуха), который выступил партнером команды в этом турнире." - отметили во Всеукраинской федерации конного спорта.

Saut Hermès - это событие мирового масштаба, собирающее сильнейших спортсменов, тренеров и зрителей со всего мира. Турнир проходит под крышей культового Grand Palais Éphémère, и считается одним из самых элегантных мероприятий в мире конного спорта.