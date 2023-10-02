До этого на вершине Манасла побывали 20 украинцев-мужчин.

Первая украинская альпинистка, что дважды поднялась на Эверест, Антонина Самойлова выполнила восхождение на гору Манаслу (8163 метров). Она стала первой украинкой, взошедшей на этот восьмитысячник в Гималаях. До этого на вершине Манасла побывали 20 украинцев (20 мужчин).

Восхождение состоялось в 7:00 28 сентября 2023 года. Штурмовой день длился 37 часов. Антонина планировала совершить бескислородное восхождение, но поднялась с кислородом по состоянию здоровья, помешали гайморит и лихорадка.

Спортсменка говорит, что делает все для того, чтобы на мировой арене высотного альпинизма Украина занимала достойное место.

Видео дня

"Я хочу показать миру, какой мы сильный народ. Сила духа в крови украинцев, поэтому путь нашей нации - только вперед, подчеркивает боль, страдания... другие - разваливаются, сдаются. А мы идем вперед. Мы невероятно сильны духом и непобедимы. Это у нас в крови", - рассказывала Антонина Самойлова в интервью УНИАН.

Достижения Антонины Самойловой

Манаслу стал третьей 8-тысячной горой Антонина и четвертым восьмитысячным восхождением, до этого были два Эвереста и К2. Таким образом, она стала первой украинкой с четырьмя восхождениями на восьмитысячник.

Самойлова взошла на вершину Эвереста 24 мая. В прошлом сезоне 2022 года первый и единственный украинский флаг был поднят над главной вершиной мира также благодаря Тони. Таким образом, Самойлова стала первой украинкой, которая дважды побывала на Эвересте.

Вас также могут заинтересовать новости: