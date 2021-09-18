Анастасия Четверикова и Людмила Лузан / фото REUTERS
Украинки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали золото на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в датском Копенгагене.
Украинский дуэт стал лучшим на дистанции 500 метров в соревновании каноэ-двоек.
Лузан и Четверикова финишировали с результатом 1.55,85. В борьбе за первое место они опередили соперниц из Болгарии и Кубы.
Это первая золотая медаль чемпионата мира для Украины в олимпийском виде гребли с 2014 года.
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Лузан и Четверикова: последние успехи
- На Олимпийских играх украинки в дисциплине 500 метров заняли второе место.
- Лузан в Токио также завоевала бронзовую награду. На закрытии Олимпиады она несла флаг Украины.
- После Олимпийских игр Лузан выиграла золото и бронзу на мировом Суперкубке по гребле.