Сестры Музычук не подписали письмо в ФИДЕ об отстранении россиян.

Известные украинские шахматистки Анна и Мария Музычук будут исключены из Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ).

Причиной этого решение стало то, что сестры Музычук не подписали письмо в ФИДЕ об отстранении спортсменов из России и Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОШФ.

"Гроссмейстерки Анна и Мария Музычук свои подписи под письмом не поставили, они считают, что "не все так однозначно" и что "не все россияне плохие". Для нас такая позиция львовянок странная, мы решили прекратить сотрудничество с ними. Идет война, нужна четкая позиция в отношении страны-агрессора.

Организация начала процедуру их исключения из президиума и членства в федерации", - рассказал Фирман в комментарии изданию "НВ".

7 апреля Львовская областная шахматная федерация (ЛОШФ) после шокирующих событий, которые произошли в Буче, Ирпене и Гостомеле, потребовала немедленного рассмотрения вопроса об исключении россиян и белорусов из ФИДЕ.

Также ЛОШФ призвала полностью запретить участие всех российских и белорусских шахматистов во всех турнирах, проводимых при поддержке и организации ФИДЕ.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

Анна и Мария Музычук: достижения в карьере

Анна Музычук является трехкратной чемпионкой мира по шахматам среди женщин (дважды по блицу в 2014 и 2016 годах и по быстрым шахматам 2016 года). Также Анна - трехкратная чемпионка Европы среди женщин (дважды по блицу, в 2007 и 2018 годах, и по быстрым шахматам в 2017 году).

В составе женской сборной Украины Анна завоевала 3-е место на шахматной Олимпиаде 2014 года и 3-е место на Всемирной шахматной Олимпиаде 2016 года.

Мария Музычук - двукратная чемпионка Украины.

В составе женской сборной Украины Мария - победительница командного чемпионата мира (2013) и командного чемпионата Европы (2013).

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