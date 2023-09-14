Турнир в Сан-Диего также покинула 21-летняя украинка Марта Костюк.

Бывшая первая ракетка Украины Ангелина Калинина завершила свои выступления на турнире WTA 500 в американском Сан-Диего.

Украинка во втором круге в двух сетах проиграла титулованной чешской теннисистке Барборе Крейчиковой.

Cymbiotika San Diego Open. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 3:6, 2:6

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Матч продолжался 1 час 41 минуту. Калинина за это время выполнила одну подачу навылет, допустила 2 двойные ошибки, а также реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов.

Отметим, что это была третья встреча теннисисток на корте. Счет в личных встречах 3:0 в пользу представительницы Чехии.

Добавим, что во втором раунде турнира в Сан-Диего свои выступления прекратила еще одна представительница Украины - Марта Костюк. 21-летняя теннисистка проиграла бразильянке Беатрис Хаддад Майе (5:7, 7:6, 2:6).

Примечательно, что в 1/4 финала обидчицы украинок сыграют между собой.

Турнир в Сан-Диего стартовал 11 сентября и продлится до 16 сентября. Призовой фонд соревнований составляет более 780 тысяч долларов.

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