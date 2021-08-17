Юрий Аникеев стал победителем континентального первенства по шашкам-64.

Украинец Юрий Аникеев, который в этом году побеждал на Кубке мира в Анталии, стал чемпионом Европы по шашкам-64.

Соревнования проходили в Турции. В мужском турнире участвовало 26 человек.

Как сообщает Sport.ua, после успешного четвертьфинала против россиянина Григория Гетманского в полуфинальной партии Аникеев прошел Сергея Белошеева, который после аннексии Крыма сменил гражданство с украинского на российское.

В финале украинец за счет победы в быстрой игре одолел многократного чемпиона мира из РФ Александра Георгиева. В решающей партии россиянина устраивала ничья, но Аникеев сумел взять верх.

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"В полуфинале меня устраивала ничья с Белошеевым. Если честно, это был самый волнительный поединок турнира, так как в случае поражения можно было и в тройку не попасть. Но удалось пройти этот этап! В финальном поединке за золото ничья устраивала уже моего соперника - Георгиева. К счастью, в дополнительной быстрой программе удалось победить и стать чемпионом Европы второй раз подряд", - прокомментировал свой успех Аникеев.

Бронзовым призером соревнований стал еще один украинец Феликс Шепель, который в дуэли за третье место победил Белошеева.

А в женском турнире серебряную медаль завоевала украинка Елена Короткая.

Шашки-64 - это соревнования по шашкам на 64-х клеточной доске

Юрий Аникеев: достижения

Аникеев становился чемпионом мира 2004 года (классика) и 2018 года (блиц) по бразильским шашкам, чемпионом мира в 2016 и 2020 годах по международным шашкам в быстрой программе.

В 2019 году украинец выиграл чемпионат Европы по русским шашкам, а в 2005 году - в блице по международным шашкам.

Автор: Антон Дударь