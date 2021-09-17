Даниил Болдырев / фото instagram.danyil_boldyrev
Украинец Даниил Болдырев выиграл золотую медаль на чемпионате мира по спортивному скалолазанию.
Мировое первенство состоялось в Москве. 29-летний Болдырев победил в дисциплине "скорость". Даниил продемонстрировал результат 5,73 секунды.
Это не первое золото для Болдырева на чемпионатах мира. В 2014 году он также был лучшим в мире в этой же дисциплине. К тому же Даниил в 2020 году выиграл континентальное первенство.
Дисциплина "скорость" будет представлена на Олимпиаде-2024 в Париже.
Чемпионат мира по спортивному скалолазанию
Мужчины, скорость
1. Даниил Болдырев (Украина) - 5,73 с
2. Эрик Ноя Кардона (Испания) - 5,95 с
3. Ноа Братши (США) - 6,31 с