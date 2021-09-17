Даниил Болдырев выиграл мировое первенство.

Украинец Даниил Болдырев выиграл золотую медаль на чемпионате мира по спортивному скалолазанию.

Мировое первенство состоялось в Москве. 29-летний Болдырев победил в дисциплине "скорость". Даниил продемонстрировал результат 5,73 секунды.

Это не первое золото для Болдырева на чемпионатах мира. В 2014 году он также был лучшим в мире в этой же дисциплине. К тому же Даниил в 2020 году выиграл континентальное первенство.

Дисциплина "скорость" будет представлена на Олимпиаде-2024 в Париже.

Чемпионат мира по спортивному скалолазанию

Мужчины, скорость

1. Даниил Болдырев (Украина) - 5,73 с

2. Эрик Ноя Кардона (Испания) - 5,95 с

3. Ноа Братши (США) - 6,31 с

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Автор: Артем Будрин