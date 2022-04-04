Алексей Новиков стал победителем соревнования "Игры гигантов".

Стронгмен из Украины Алексей Новиков завоевал титул сильнейшего человека Европы на соревнованиях, которые проходили в Лидсе (Великобритания).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины на своей странице в Фейсбуке.

Новикову удалось выиграть два упражнения из пяти, что позволило ему выиграть турнир. Алексей занял первое место, набрав 52 балла.

Вторым стал шотландец Люк Столтмен, третьим - грузин Константин Джанашиа.

На турнире также выступал и второй украинец Павел Кордияк. Ему удалось набрать 37 очков, что позволило ему оказаться на четвертой позиции.

Во время награждения Новиков заявил, что очень рад своей победе и обратился к залу с просьбой почтить память украинцев, которые погибли в войне против российских захватчиков.

"Эту победу я посвящаю Украине. Мы победим. Мы сильнейшие, запомните это. Мы будем самой цветущей страной на планете. Мы будем жить очень хорошо. Я вам это обещаю. Я много путешествую и знаю, что Украина - это действительно лучшая страна. Не хочу негде жить, кроме Украины. Слава Украине!

Этот праздник прошел очень весело и здорово, но сейчас в Украине война. Пожалуйста, сделайте это для меня. Почтите минутой молчания всех погибших", - сказал Новиков.

Добавим, что в начале марта Алексей Новиков занял второе место на соревнованиях в США и выиграл 100 тысяч долларов. Все заработанные средства стронгмен пожертвовал на помощь ВСУ.

Алексей Новиков: достижения