Стронгмен из Украины Алексей Новиков завоевал титул сильнейшего человека Европы на соревнованиях, которые проходили в Лидсе (Великобритания).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины на своей странице в Фейсбуке.
Новикову удалось выиграть два упражнения из пяти, что позволило ему выиграть турнир. Алексей занял первое место, набрав 52 балла.
Вторым стал шотландец Люк Столтмен, третьим - грузин Константин Джанашиа.
На турнире также выступал и второй украинец Павел Кордияк. Ему удалось набрать 37 очков, что позволило ему оказаться на четвертой позиции.
Во время награждения Новиков заявил, что очень рад своей победе и обратился к залу с просьбой почтить память украинцев, которые погибли в войне против российских захватчиков.
"Эту победу я посвящаю Украине. Мы победим. Мы сильнейшие, запомните это. Мы будем самой цветущей страной на планете. Мы будем жить очень хорошо. Я вам это обещаю. Я много путешествую и знаю, что Украина - это действительно лучшая страна. Не хочу негде жить, кроме Украины. Слава Украине!
Этот праздник прошел очень весело и здорово, но сейчас в Украине война. Пожалуйста, сделайте это для меня. Почтите минутой молчания всех погибших", - сказал Новиков.
Добавим, что в начале марта Алексей Новиков занял второе место на соревнованиях в США и выиграл 100 тысяч долларов. Все заработанные средства стронгмен пожертвовал на помощь ВСУ.
Алексей Новиков: достижения
- В 2020-м выиграл титул самого сильного человека мира, повторив рекорд исландца Йоуна Паудля Сигмарссона, который в 1984 году стал самым молодым победителем конкурса.
- Он также установил рекорд соревнования в тяге - 537,5 кг - и стал вторым украинцем, который становился победителем World Strongest Man.
- Четыре раза подряд (2016-2019) Новиков получал титул "Самого сильного человека Украины".