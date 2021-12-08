Чемпионами стали Алексей Середа в дуэте с Даниилом Аванесовым, а также Ксения Байло.

Копилка сборной Украины на юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду 8 декабря пополнилась двумя золотыми медалями.

Алексей Середа и Даниил Аванесов завоевали золото в синхронных прыжках.

По итогам своего выступления Середа и Аванесов получили 321,30 балла.

В борьбе за первое место они опередили россиян Максима Малофеева и Сандро Рогаву, которые набрали 303.18 балла. В тройку также вошли бразильцы Диего Силва и Каван Фигуреро Перейра (298.47).

Кроме того, золотую медаль 8 декабря выиграла Ксения Байло. Она стала лучшей в прыжках с трехметрового трамплина.

Байло заработала 390.15 балла. Она опередила Иоганну Краус из Германии (367.00 балла), а также Элизу Пиццини из Италии (341.25 балла).

Чемпионат мира среди юниоров: достижения Украины

Первенство мира проходит в киевском Центре спорта "Лико" со 2 по 9 декабря.

Алексей Середа завоевал на соревнованиях уже три медали. Он стал чемпионом в прыжках с 10-метровой вышки, а также серебряным призером в прыжках с трехметрового трамплина.

Всего в копилке украинской сборной уже восемь медалей: 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая. Золото, кроме Середы, ранее также выигрывали Ксения Байло (на 10-метровой вышке) и Даниил Коновалов (в прыжках с трехметрового трамплина)

Автор: Антон Дударь