Лучший результат среди украинцев показал Артем Прима.

В четверг, 15 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Анси (Франция), были разыграны медали в спринте на 10 км среди мужчин.

Уверенную победу одержал норвежец Йоханнес Бе, на 17,6 секунды опередивший соотечественника, Стурлу Холма Легрейда. Третье место занял представитель Германии Бенедикт Долль.

Примечательно, что все призеры не допустили промахов на двух огневых рубежах.

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Украину в спринте представили Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Виталий Мандзин. К сожалению, снова не смог выйти на старт Тарас Лесюк, пропустивший уже вторую гонку подряд.

Лучший результат среди украинцев показал Артем Прима. Он идеально отстрелял на огневых рубежах и в итоге финишировал на 18 месте. Это лучший результат украинцев в спринтерских гонках в сезоне 2022/23.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Анси, Франция

Мужчины. Спринт, 10 км.

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 22.52,2 (0 промахов)

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) - отставание 17,6 (0)

3. Бенедикт Долль (Германия) +38,8 (0)

...

18. Артем Прима (Украина) - 1.35,4 (0+0)

28. Антон Дудченко (Украина) - 1.49,6 (0+0)

44. Богдан Цымбал (Украина) - 2.20,9 (1+0)

78. Виталий Мандзин (Украина) - 3.26,2 (0+2)

Добавим что в пятницу, 16 декабря, спринтерская гонка состоится у женщин. Начало - в 15:15 по киевскому времени.

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