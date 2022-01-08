Дарья Блашко и Артем Тищенко удачно выступили в одиночной смешанной эстафете.

8 января в немецком Оберхофе прошли две гонки в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Украина завоевала бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете. Дарья Блашко и Артем Тищенко достойно представили нашу сборную в этой гонке и финишировали в итоге третьими. Суммарно они использовали 12 дополнительных патронов.

Это первая награда для Украины в этом сезоне на Кубке мира.

Кубок мира в Оберхофе. Результаты одиночной смешанной эстафеты

1. Россия (1+12) 41:37,1

2. Австрия (1+13) +41,5

3. Украина (0+12) +1:03,6

4. Беларусь (1+11) +1:15,2

5. Швеция (2+12) +1:23,6

6. Бельгия (0+13) +1:24,8

Также состоялась смешанная эстафета, в которой Украину представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Валентина Семеренко и Юлия Джима. Наша команда заняла 10-е место.

Кубок мира в Оберхофе. Результаты смешанной эстафеты

1. Норвегия (0+6) 1:28:51

2. Беларусь (0+5) +23,1

3. Франция (0+11) +2:01,3

4. Швеция (3+10) +2:08,4

5. Россия (0+9) +2:08,9

6. Германия (0+6) +2:10,7

10. Украина (0+12) +4:00,9

Кубок мира по биатлону: пятый этап