8 января в немецком Оберхофе прошли две гонки в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.
Украина завоевала бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете. Дарья Блашко и Артем Тищенко достойно представили нашу сборную в этой гонке и финишировали в итоге третьими. Суммарно они использовали 12 дополнительных патронов.
Это первая награда для Украины в этом сезоне на Кубке мира.
Кубок мира в Оберхофе. Результаты одиночной смешанной эстафеты
1. Россия (1+12) 41:37,1
2. Австрия (1+13) +41,5
3. Украина (0+12) +1:03,6
4. Беларусь (1+11) +1:15,2
5. Швеция (2+12) +1:23,6
6. Бельгия (0+13) +1:24,8
Также состоялась смешанная эстафета, в которой Украину представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Валентина Семеренко и Юлия Джима. Наша команда заняла 10-е место.
Кубок мира в Оберхофе. Результаты смешанной эстафеты
1. Норвегия (0+6) 1:28:51
2. Беларусь (0+5) +23,1
3. Франция (0+11) +2:01,3
4. Швеция (3+10) +2:08,4
5. Россия (0+9) +2:08,9
6. Германия (0+6) +2:10,7
10. Украина (0+12) +4:00,9
Кубок мира по биатлону: пятый этап
- Пятый этап КМ проходит с 7 по 9 января: где и когда смотреть гонки.
- В первый день соревнований прошли спринтерские гонки среди мужчин и женщин, где лучшими среди украинцев стали Богдан Цымбал и Валя Семеренко.